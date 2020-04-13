Новые танки Т-90М «Прорыв» начали использовать в российской армии

Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили в Таманскую мотострелковую дивизию. На них установили новые башни и мощные двигатели.

«Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток», — приводит РИА «Новости» слова командующего 1-й танковой армией Западного военного округа Сергея Киселя.

Он добавил, что Т-90М могут обмениваться информацией с другими боевыми машинами в режиме реального времени. Это основная особенность новых танков.

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО уже закончили обучение управлению, стрельбе и ведению боя на новых бронированных машинах.

Контракт на поставку партии Т-90М в российскую армию заключили еще во время военно-технического форума «Армия-2019». В начале 2020 года «Уралвагонзавод» сообщил, что государственные испытания танка прошли успешно.

Модернизированный танк Т-90М может разгоняться по дороге до скорости 70 километров в час, а по пересеченной местности — до 45 километров в час. Помимо 125-миллиметрового орудия с автоматом заряжания, танк оснащен управляемой зенитной установкой. Экипаж Т-90М — три человека. Инженеры усовершенствовали в новой боевой машине систему пожаротушения и броню.