    11 февраля 2020, 14:35

    Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии

    Дарья Морозова

    Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии. Об том сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова.

    По данным RT, он рассказал, что планируется «в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов».

    «Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО», — отметил Панков.