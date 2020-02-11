Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии

По данным RT, он рассказал, что планируется «в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов».

«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО», — отметил Панков.