Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии
Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии. Об том сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова.
По данным RT, он рассказал, что планируется «в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов».
«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО», — отметил Панков.