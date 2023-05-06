Армия 06 мая 2023, 03:52 Новые российские дроны-камикадзе будут вылетать на передовую из единого хаба — разработчик Гендиректор КБ «Око» Жернов: дроны будут вылетать на передовую из единого хаба в тылу Unsplash

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Новые российские БПЛА «Привет-82» будут вылетать на задание из единого хаба в тылу, операторы смогут подключаться к управлению на линии соприкосновения и наводить дрон на цель. Об особенностях современных дронов-камикадзе РИА «Новости» рассказал совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ «Око» Вадим Жернов.

Представитель разработчика сообщил, что у нового беспилотника дальность полета около 30 километров, поэтому база может находиться не на линии фронта, а в тылу.

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«То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений», — отметил Жернов.

На передовой не нужно будет держать катапульту и дроны, оператору понадобятся только очки и пульт управления. К дрону можно будет подключиться в полете. Также предусмотрена передача управления БПЛА от одного оператора другому в случае необходимости. От места запуска до передовой беспилотник идет в режиме радиомолчания, с выключенными датчиками, чтобы его не смог перехватить противник, рассказал разработчик.

Жернов отметил, что испытания дронов завершены и в ближайшее время первая партия отправится на передовую. Дроны способны нести боевую часть массой до пяти килограммов, при этом его стоимость чуть выше ста тысяч рублей.