Новые огнеметные системы «Тосочка» покажут на параде Победы

Военную технику уже начали готовить к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гости парада в Москве впервые увидят новейшие огнеметные системы «Тосочка».

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А „Солнцепек“ и четыре боевые машины ТОС-2 „Тосочка“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Во время парада Победы по центру столицы пройдет 225 единиц вооружения и военной техники. В их числе гости увидят 20 образцов новейшей боевой техники. «Тосочка» — модификация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Новая система оснащена платформой колесного шасси.

В конце февраля появились фотографии еще одной машины, которая впервые примет участие в параде. Речь идет о новейших зенитно-ракетных комплексах С-350 «Витязь». Главным преимуществом С-350 в сравнении с другими подобными машинами является его возможность бить по целям в радиусе 360 градусов.

До торжественного парада остается чуть больше двух месяцев. Приглашения уже разослали многим главам государств.