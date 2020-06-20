Новые минометы Украины оказались непригодными к бою

ВСУ Украины получили партию минометов осенью 2019 года. Украинским военным передали орудие в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Однако у 120-миллиметровых минометов были некондиционные стволы, также они не имели таблиц стрельбы.

По этим причинам десантно-штурмовые бригады остались без минометов от «Укроборонпрома». Бракованное орудие передали на базу хранения в поселке Оржев. А ВСУ теперь ищут другого поставщика минометов.

Бронеавтомобили могут использовать различные минометы, без привязки к конкретному производителю. Поэтому пока что минобороны Украины решило воспользоваться для «Барс-8 ММК» новым минометом от частной компании «Украинская бронетехника». Этот миномет отправили на государственные испытания.

Со ствола 120-миллиметрового миномета военные должны будут испытать в общей сложности пять тысяч мин. На данный момент они уже произвели три тысячи выстрелов. Украинские солдаты стреляют в максимально возможном темпе, говорится в публикации.

Об испытании мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК» рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в октябре 2018 года. Данный комплекс способен оперативно передвигаться к необходимой точке ведения огня, а его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности. Помимо этого на подготовку к стрельбе из походного положения тратится только минута. В экипаже машины числится три человека, в боекомплекте у комплекса имеется 60 мин. «Барс-8ММК» может покинуть свою огневую позицию за 20 секунд, чтобы укрыться от ответных выстрелов.