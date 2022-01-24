Новые мини-ракеты начали разрабатывать в России

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сейчас разрабатывает новые мини-ракеты, которые можно применять с борта самолетов и кораблей. С таким заявлением выступил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

«На сегодняшний момент, я считаю, что одно из ключевых направлений в развитии авиационно-ракетной техники, морской техники — это миниатюризация тех изделий, которые мы прорабатываем. Всем понятно, что если задачу можно решить, допустим, изделием, которое весит 100 килограммов вместо одной тонны, то, естественно, таких изделий можно больше разместить на носителе, и это будет эффективнее», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнул Обносов, сейчас корпорация работает над тем, чтобы создать подобные боеприпасы. По его словам, сделать изделия меньше по размеру — одна из самых сложных задач для конструкторов.

Борис Обносов также информировал, что в России создали двухзвенную систему защиты побережья и морских коммуникаций. В нее входят такие береговые комплексы, как «Бал» и «Бастион», которые могут поразить практически каждую цель на берегу и над водой.

В октябре в Турции прошло испытание другой малогабаритной ракеты. Боеприпас под названием МЕТЕ нужен для боев в городских условиях. Ракету возможно использовать в качестве пехотного оружия и в составе вооружения беспилотников.