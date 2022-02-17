Новые гиперзвуковые ракеты «Кинжал» включили в состав дальней авиации. Их разместили на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области, рассказали источники в Минобороны «Известиям».

Теперь в планах до конца 2022 года — заполнить полк дополнительными самолетами-ракетоносцами МиГ-31К.

Новый полк уже начал свою учебно-боевую работу. Во вторник, 15 февраля, самолеты МиГ-31К приземлились в Сирии, чтобы поучаствовать в учениях в Средиземном море. При их поддержке борьбу с условным противником на воде проведет отряд кораблей из состава Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов России.

«МиГи с „Кинжалами“ предназначены для ударов по стратегически важным целям. Они могут сопровождать дальние бомбардировщики и вместе с ними наносить удары „Кинжалами“», — объяснил экс-командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Одной из самых важных особенностей является то, что удар «Кинжала» нельзя отразить, а сами ракеты очень точные и цели для них будут выбирать особенно внимательно. Бой с помощью таких ракет позволит наносить минимальный ущерб другим сооружениям, что позволит сберегать жизни обычных людей.