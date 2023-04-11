Армия 11 апреля 2023, 15:20 Новые документы решили включить в данные для воинского учета Водительские права и ИНН решили включить в данные для воинского учета РИА «Новости»

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Данные о водительском удостоверении, номере телефона и ИНН включат в список сведений, необходимых для воинского учета. Об говорится в поправках к законодательству РФ, которые касаются реестра военнообязанных. ТАСС ознакомился с документом.

«Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине: сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего такой документ», — говорится в тексте поправок.

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Также будет нужен идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета при наличии, данные о водительском удостоверении и информация об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи.

Уточняется, что при постановке или снятии с воинского учета документы человека без его личной явки могут содержать исключительно те сведения, которые есть у военкоматов. В поправке говорится, что обработка персональных данных россиянина пройдет с учетом требований законодательства России о государственной и иной охраняемой законом тайне, согласие гражданина на это получать не надо.

Помимо этого, в поправках предлагается запретить выезд из страны с момента получения повестки и до явки в военкомат, написало Nation News.