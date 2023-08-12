Армия 12 августа 2023, 19:24 Новую версию дрона-камикадзе «Овод» начали собирать в России Производство обновленной версии FPV-дрона-камикадзе «Овод» стартовало в России Fikri Rasyid / Unsplash

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Обновленную версию отечественного FPV-дрона-камикадзе «Овод» начали собирать мелкими партиями, рассказал РИА «Новости» глава проектной группы-производителя Андрей Иванов. По его словам, аппарат получил модифицированную электронную начинку и новую винтомоторную группу.

Еще одной отличительной особенностью «Овода-2.0» стали «диковины», о которых говорить нельзя, отметил собеседник агентства. Изначально беспилотник доставлен «трепетным образом» для применения его прямо «с коробки».

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«Здесь (в комплекте поставки — прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения», — подчеркнул Андрей Иванов.

Авторы статьи напомнили, что устройство работает по принципу вида от первого лица. Это значит, что управляющий им оператор может в режиме реального времени наблюдать за происходящим с дрона. Цена экземпляра «Овода» первой модификации составляет около 40 тысяч рублей, обновленного — примерно 65 тысяч. Российские военные активно применяют аппараты в зоне СВО, особенно на Запорожском и Авдеевском направлениях.

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