Новую управляемую ракету «Булат» вывели на летные испытания
На летные испытания вышла новая управляемая ракета «Булат», которая предназначена для поражения легкобронированной техники. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы».
«В настоящее время проводятся летные испытания этой ракеты на полигоне, получены устойчивые управляемые полеты на максимальную дальность», — цитируют предприятие «Известия».
По данным издания, «Булат» — это малогабаритная ракета, которую намерены использовать в разных комплексах в дополнение к тяжелым «Корнетам» (противотанковые ракеты).