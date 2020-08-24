Новую управляемую ракету «Булат» вывели на летные испытания

«В настоящее время проводятся летные испытания этой ракеты на полигоне, получены устойчивые управляемые полеты на максимальную дальность», — цитируют предприятие «Известия».

По данным издания, «Булат» — это малогабаритная ракета, которую намерены использовать в разных комплексах в дополнение к тяжелым «Корнетам» (противотанковые ракеты).