Армия 01 июня 2023, 03:53 Новую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности с «умными» боеприпасами создадут в России РИА «Новости»

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Новую реактивную систему залпового огня повышенной мобильности «Сарма» создают в России. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров „Сарма“.<…> Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет применять управляемые высокоточные боеприпасы», — отметил собеседник агентства.

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Систему оснастят усовершенствованной автоматизированной аппаратурой управления огнем и наведением, добавил источник.

Сегодня на вооружении российской армии стоят РСЗО «Торнадо-С» с 300-миллиметровыми снарядами, их с успехом применяют в зоне СВО.

Подразделения группировки войск «Запад» помешали украинским боевикам перебросить стратегические резервы на Купянском направлении. Ракетные подразделения группировки войск «Запад» нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по месту дислокации 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.