Новую проблему нашли у F-35A

Теперь до особого распоряжения летчики не имеют права приближаться к грозовому фронту ближе, чем на 25 миль (40,23 километра). Причина тому лежит в сломанной системе OBIGGS, защищающей истребитель при ударе молнии. Качественная система заполняет инертным азотом область, пораженную разрядом.

Неполадку обнаружили во время технического обслуживания одного из F-35A на базе ВВС США Хилл в штате Юта. Трубка системы оказалась поврежденной. Проблема вызвана не производственным браком. Предположительно, что-то пошло не по плану во время обслуживания в полевых условиях. При этом у истребителей F-35B и F-35 °C такой проблемы нет.

Повреждение трубок в системе OBIGGS случается уже не в первый раз. Подобная ситуация произошла 10 лет назад. Тогда конструкторы усовершенствовали систему, установив портативные громоотводы.

Ранее стало известно, что F-35B и F-35C при форсаже оплавляют себе хвост. После этого летчиков ограничили в полетах на сверхзвуке.