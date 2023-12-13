13 декабря 2023, 05:34
Новую облегченную снайперскую винтовку создадут в России
Lobaev Arms: в России в 2024 году появится облегченная снайперская винтовка
Новую облегченную снайперскую и штурмовую винтовку, которая сможет работать также в режиме автоматического огня, сейчас создают в России. Она сменит LAR-10 «Счетчик». Первые образцы будут готовы к началу весны будущего года. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«Сегодня мы ведем разработку новой самозарядной винтовки на смену „Смершу“ и „Счетчику“. Принципиальное отличие от вышеупомянутых винтовок заключается в том, что винтовка калибра 308 win (7,62×51) будет в массогабаритных характеристиках автомата», — отметил он.
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По словам Лобаева, винтовка будет весить всего 3,6 килограмма. Это на килограмм легче «Счетчика» и зарубежных винтовок такого же калибра.
Кроме этого, на этом оружие появится возможность устанавливать сменные личинки. Это и даст винтовке возможность работать в режиме как снайперской, так и автоматической.
В ноябре стало известно в России приступили к производству боевых самолетов Checkmate. Установочную партию произведут в 2026 году. Впервые их презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Как отметил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, производство самолетов нового типа повысит боевой потенциал России.
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