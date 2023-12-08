Армия 08 декабря 2023, 12:20 Новую модель комплекта боевого снаряжения «Стрелок» начали поставлять в войска «Калашников» сообщил о начале поставок боевого снаряжения «Стрелок» в войска Калашников

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Концерн «Калашников» начал поставлять в российскую армию новую модель комплекта боевого снаряжения «Стрелок». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале компании.

«Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

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Представители компании напомнили, что КБС «Стрелок» анонсировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Комплект состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей допзащиты, набора подсумков, рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки.

Противоосколочные бронеэлементы для КБС поставляет АО «НИИ стали».

«До конца года „Триада-ТКО“ поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении „Стрелок“», — заключили в компании.