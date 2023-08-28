Армия 28 августа 2023, 12:21 Новую методику лучевой диагностики при огнестрельных ранениях разработали в Росгвардии Росгвардия разработала методику лучевой диагностики при огнестрельных ранениях пресс-служба Росгвардии

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Врач-рентгенолог Главного военного клинического госпиталя Росгвардии Игорь Обельчак усовершенствовал и внедрил в работу уникальные алгоритмы безошибочной лучевой диагностики при огнестрельных ранениях сосудов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Его разработка улучшила процесс описания и выявления повреждений, а также сократила время выполнения исследования.

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Процесс начинается с введения контрастного вещества, который после распространения по сосудистому руслу позволит медикам на трехмерном изображении определить наличие дефектов или патологических образований.

Если у сосудов нет повреждений, то вещество останется в русле. В противном случае оно распространится по тканям и укажет на характер и локализацию повреждений. Для этого пациента поместят в мультиспиральный томограф, после чего медики увидят на экране трехмерные изображения ранения.

Новые алгоритмы МСКТ-ангиографии позволят визуализировать ранения даже в самых тяжелых случаях. Это даст врачам возможность своевременно и эффективно оказать необходимую хирургическую помощь.

Кроме того, разработка Обельчака позволит предотвратить развитие осложнений, угрожающих жизни пациента. Методика поможет выявить повреждения сосудов с формированием ложных аневризм и артериовенозных свищей, которых не диагностировали в ранний срок.

Обельчак является заслуженным врачом Российской Федерации, доктором медицинских наук, врачом-рентгенологом МРТ и КТ центра Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. В 2022 году медик получил ведомственную премию в номинации «Наука».

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