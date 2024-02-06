Армия 06 февраля 2024, 00:29 Новую машину управления на танковом шасси запатентовали в России РИА «Новости»

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Российские специалисты ведут работу над новой боевой техникой на танковом шасси. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности.

На изображении с аппаратом видно, что новую разработку создали на основе отечественного танка Т-90М. На это указывают похожие опорные катки и ряд деталей кормовой части корпуса. Конструкторы разместили встроенную «реактивную броню» по бортам и спереди машины.

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Также видно дистанционно управляемую пулеметную установку. В качестве вооружения применят пулемет с современным прицелом, благодаря которому можно даже в темное время суток поражать воздушные и наземные цели.

Ранее в Минобороны РФ опубликовали информацию о новых образцах принятой на вооружение техники. Среди них есть разные самолеты и вертолеты, а также танк Т-90М. Помимо этого, ВС РФ получили бронетранспортеры БТР-82А.