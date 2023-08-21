Армия 21 августа 2023, 08:32 Новую БМП «Манул» решили сделать еще мощнее «Курганмашзавод» увеличит мощность двигателя БМП «Манул» РИА «Новости»

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Разработчики решили поставить на боевую машину пехоты «Манул» более мощный двигатель, чем закладывали изначально, и запустить серийное производство. Представитель холдинга «Высокоточные комплексы» рассказал РИА «Новости» о новинке от «Курганмашзавода».

«Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части», — сказал он.

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Такое расположение мотора, по словам специалиста, позволит сделать более удобный вход для экипажа и погрузки боеприпасов — через заднюю аппарель. Разработчики изначально предусмотрели в конструкции БМП «Манул» возможности для модификации. Например, заложили запас на увеличение брони и полезной нагрузки.

В «Высокоточных комплексах» заявили, что БМП «Манул» создали на основе БМП-3М «Драгун», которую презентовали на выставке форума «Армия-2015». Военные смогут переоборудовать ее в разведывательную машину, противовоздушную систему, самоходную артиллерийскую установку, транспортер пехоты или другой тип машин. «Курганмашзавод» запустит серийное производство своей новинки после того, как завершит испытания.

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