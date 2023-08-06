Армия 06 августа 2023, 15:52 Новосибирская область начнет производство тяжелых беспилотников Губернатор Травников: Новосибирская область сосредоточится на производстве тяжелых БПЛА Компания Кронштадт

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Производство тяжелых беспилотных летательных аппаратов станет специализацией Новосибирской области в развитии сферы авиационных систем этого типа. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников, его слова привело РИА «Новости».

«Мы сделаем ставку на производство тяжелых беспилотников, способных переносить грузы. Используем весь наш потенциал в создании нагрузок для наблюдения за поверхностью, сертификации, испытании и конструировании», — сказал новосибирский губернатор.

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Травников отметил, что региону необходимо отказываться от неконструктивной конкуренции с соседними субъектами к развитию кооперации в разных сферах.

«Когда мы говорим о такой важной отрасли, как беспилотники, то нужно делать это применительно к масштабам всей страны. Нам удалось найти нишу и свою специализацию, где мы сможем быть полезны», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что в России запустили производство дрона «Гастелло», созданного с учетом пожеланий и мнений участников спецоперации.