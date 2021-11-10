США начали испытания новой системы ПРО

США начали испытания израильской системы ПРО «Железный купол». Военные действия происходят на острове Гуам. Проводятся они для того, чтобы защититься от «возможных атак со стороны Китая». Об этом сообщил RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Остров располагается в 2896 километрах от континентальной части Китая. На данный момент на остров прибыли военные ВВС, ВМС и морской пехоты США.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти на диалог с Канадой по вопросам кибератак. Об этом рассказал российский посол Олег Степанов.