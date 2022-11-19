Армия 19 ноября 2022, 00:31 Новой мобилизации в ДНР не будет без распоряжения Путина — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: новой мобилизации без указа президента РФ в республике не будет РИА «Новости»

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Новые мероприятия по мобилизации в ДНР будут проводиться, если такой указ подпишет президент РФ Владимир Путин. Врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале напомнил, что теперь ДНР — субъект России, а значит, и жить будет по российским законам.

Пушилин подчеркнул, что сообщения о старте в ДНР новой мобилизации — всего лишь слухи. Теперь все мобилизационные мероприятия происходят только в соответствии с указами российского президента, сказал он.

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«Все иные действия на местном уровне считаются незаконными», — добавил Пушилин.

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Врио главы региона напомнил, что в ДНР уже работает и Генеральная прокуратура РФ, и военная прокуратура. Поэтому все должно быть в рамках законов РФ, заключил политик.

Он также сообщил, что первую группу студентов из ДНР демобилизуют в начале следующей недели. Соответствующий указ он уже подписал.

Ранее появилась информация, что на фронт мобилизовали 18-летнего школьника из ДНР. Его уже вернули домой. Теперь этим фактом займется Генпрокуратура РФ.