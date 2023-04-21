Армия 21 апреля 2023, 18:55 Новое противодроновое ружье презентовали в России Новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка» презентовали в России Pxhere

Читать 360tv в

Проотиводроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может «глушить» самые широко применяемые в спецоперации квадрокоптеры типа Mavic, создали в России. Об этом сообщила компания-разработчик «Локационная мастерская» («Локмас», «Зеленоград»), написало РИА «Новости».

Разработку показали на II выставке «Экипировка» в Москве. Серийное производство новинки запустили два месяца назад.

Реклама

«Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО „пользовательские“ (двойного назначения) беспилотники: Mavic, FPV, Autel и другие распространенные», — рассказал представитель «Локмаса».

Собеседник агентства добавил, что военные начали пользоваться «Степашкой» как на полигонах, так и в зоне специальной военной операции. Дальность подавления противодронного ружья — до 1,5 километра, его вес — 9,6 килограмма. Оружие может работать без остановки два часа. Ранее на выставке представили также реактивный FPV-дрон-камикадзе.