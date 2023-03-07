07 марта 2023, 10:53
Новое противодронное ружье «Гарпия» испытали под Донецком
РИА «Новости»: под Донецком успешно испытали противодронное ружье «Гарпия»
Под Донецком на базе коптера DJI Mavic Pro протестировали новое отечественное противодронное ружье «Гарпия», которое заставляет вражеские беспилотники замирать или возвращаться на базу, но в неправильном направлении. Испытания прошли успешно, сообщило РИА «Новости».
«Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора и действует на расстоянии от 500 метров до двух километров. Его протестировали на одном из самых популярных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который используют для радиоэлектронной борьбы и в качестве ударного беспилотника.
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Противодронное ружье не только обрывает связь с оператором и вынуждает аппарат противника замирать на месте, но и отправляет обратно на базу, причем по ложным координатам. Во время испытаний военные проверили возможности «Гарпии» и подтвердили, что они соответствуют заявленным параметрам.
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В апреле в зону спецоперации перебросят новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7. Он сможет сбрасывать на противника по несколько боезарядов весом до двух килограмм.
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