Армия 07 марта 2023, 10:53 Новое противодронное ружье «Гарпия» испытали под Донецком РИА «Новости»: под Донецком успешно испытали противодронное ружье «Гарпия» Pxhere

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Под Донецком на базе коптера DJI Mavic Pro протестировали новое отечественное противодронное ружье «Гарпия», которое заставляет вражеские беспилотники замирать или возвращаться на базу, но в неправильном направлении. Испытания прошли успешно, сообщило РИА «Новости».

«Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора и действует на расстоянии от 500 метров до двух километров. Его протестировали на одном из самых популярных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который используют для радиоэлектронной борьбы и в качестве ударного беспилотника.

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Противодронное ружье не только обрывает связь с оператором и вынуждает аппарат противника замирать на месте, но и отправляет обратно на базу, причем по ложным координатам. Во время испытаний военные проверили возможности «Гарпии» и подтвердили, что они соответствуют заявленным параметрам.

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В апреле в зону спецоперации перебросят новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7. Он сможет сбрасывать на противника по несколько боезарядов весом до двух килограмм.