Новейшую зенитную ракету «Стрела 9М333» успешно испытали в России. Видео

Концерн «Калашников» испытал зенитную ракету «Стрела 9М333» на Донгузском полигоне в Оренбургской области. На предприятии уже начали ее серийное производство для Министерства обороны России.

Испытания новейшей ракеты сняли на видео. Комплекс «Стрела-10М» отстрелялся по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тестирование ракеты прошло на догонных курсах, когда «Стрела-9М333» догоняет цель и подрывает ее боевую часть.

«„Стрела 9М333“ предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет», — говорится в сообщении концерна «Калашников».

У «9М333» есть три режима работы системы самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Этим ракета превосходит другое вооружение подобного класса.