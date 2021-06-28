Новейшую российскую МБР успешно запустили с космодрома Плесецк

Новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, разработанную Московским институтом теплотехники (МИТ), успешно запустили с космодрома Плесецк. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.

Успешный пуск новейшей российской МБР был произведен в середине июня с первого государственного испытательного космодрома Минобороны РФ, по сведениям от источника. Однако официальных комментариев от МИТ, который входит в Роскосмос, пока не последовало.

Ранее в России начали создавать новую систему контроля шахтных пусковых установок с МБР. Она позволит предприятию-изготовителю следить за состоянием оборудования. Система будет создана из российских комплектующих и будет работать не менее 15 лет.

Также весной в России стало известно о начале разработки ракетного комплекса нового поколения «Кедр». На данном этапе ведется только научно-исследовательская работа. Опытно-конструкторская работа по этому проекту намечена на ближайшие годы. Разработка проходит в рамках модернизации стратегического вооружения.