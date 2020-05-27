Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году

В 2021 году российские военные должны получить на вооружение новейшие авиационные ракеты «Бронебойщик». Минобороны уже решило все вопросы с предприятием — разработчиком оружия.

Сроки в интервью РИА «Новости» озвучил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин.

«Для производства „Бронебойщика“ у нас все готово», — подчеркнул он.

Предприятие за собственный счет изготовило партию ракет, чтобы проверить их эксплуатацию в войсках.

Госиспытания «Бронебойщика» завершили в 2019 году. После них заказчик внес уточнения к отдельным требованиям технического задания.

«Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены», — заявил Кочкин. По его словам, документы о принятии ракет на вооружение начнут готовить в ближайшие дни.

Ракеты «Бронебойщик» разрабатывались для установки на самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8. Планировалось, что снаряды дополнят семейство неуправляемых авиационных ракет С-80. Калибр вооружения этого типа составляет 80 миллиметров.

Оружие, уверял экс-руководитель «Техмаша» Владимир Лепин, способно пробивать стоящие перед заданными целями преграды. При этом ракета летит дальше, не разрушаясь.