Армия 11 мая 2023, 15:00 Новейший ракетный корвет «Меркурий» поступил в распоряжение ВМФ «Северная верфь» передала ВМФ новейший ракетный корвет «Меркурий» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Государственное судостроительное предприятие «Северная верфь» передало Военно-морскому флоту передовой ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Приемный акт государственный испытаний корвет подписал глава комиссии государственной приемки кораблей капитан первого ранга Виктор Иванов.

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«Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов после утверждения приемного акта назначит дату подъема на корвете военно-морского флага», — сообщили в пресс-службе «Северной верфи».

Корвет «Меркурий» стал пятым кораблем в рамках проекта 20380, построенным на предприятии. Основной его вооружения стал ракетный комплекс «Уран» с наклонными четырехконтейнерными установками и боекомплектом из противокорабельных ракет Х-35У, способных поражать цели на расстояние до 260 километров.

Корабль заложили в 2015 году, когда он еще назывался «Ретивый». В 2021 году корвет переименовали в «Меркурий» в честь участвующего в русско-турецкой войне 1828–1829 годов парусного корабля Черноморского флота.