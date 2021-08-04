Российские десантники получили бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ». Первая партия военных машин поступит в ВДВ в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 „Тайфун-ВДВ“ производства „Ремдизеля“ принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», — приводит агентство слова собеседника.

Источник уточнил, что военные получат вторую партию «Тайфунов» в 2022 году. По его словам, в частях уже есть все необходимое для эксплуатации этих машин, а в учебных заведениях готовят кадры для их применения и обслуживания.

Инженеры установили на «Тайфун-ВДВ» двигатель КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 «лошадей» и автоматическую коробку передач. Машина способна разгоняться до 100 километров в час, а запас ее хода составляет 1,2 тысячи километров. Броня «Тайфуна» выдерживает взрыв шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов под днищем. Также эту машину можно десантировать с воздуха. На «Тайфуне» стоит модуль с 30-миллиметровой пушкой, которым можно управлять дистанционно.