Новая радиолокационная станция поступит в ВС до конца года

«Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы надеемся, что до конца 2019 года первый „Контейнер“ будет передан Вооруженным силам», — рассказал гендиректор «НПК „Научно-исследовательского института дальней радиосвязи“» (входит в РТИ), разработавший эту станцию, Кирилл Макаров.

В Министерстве обороны России сообщили, что РЛС типа «Контейнер» распознает гиперзвуковые ракеты на расстоянии около трех тысяч километров, а также может сопровождать 5 000 воздушных объектов.

Как сообщил сайт телеканала «Звезда», в декабре 2018 года в Мордовии начали государственные испытания первой станции.

В ведомстве сообщили, что новая радиолокационная станция будет обеспечивать разведку военных объектов над территорией стран Западной Европы и в юго-западном регионе. Кроме разведки, она усилит систему предупреждения о воздушно-космическом нападении.