Армия 05 декабря 2023, 14:16 Новая партия добровольцев пополнила спецназ «Ахмат» Кадыров сообщил о прибытии новой партии добровольцев в спецназ «Ахмат» РИА «Новости»

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Чеченский спецназ «Ахмат» пополнился новой партией добровольцев. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Очередная группа добровольцев пополнила легендарный спецназ „Ахмат“. Специальным бортом защитники Родины вылетели в зону проведения спецоперации из аэропорта в Грозном», — написал он.

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Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» зарекомендовали себя самыми лучшими условиями для добровольцев, образцовым отношением к личному составу и бесстрашным духом.

«Кандидаты в „Ахмат“ проходят ускоренный курс тактической и огневой подготовки в Университете спецназа. Они предпочитают выдвигаться туда через Чечню, потому что весьма довольны предоставленными условиями», — добавил глава республики.

В конце ноября Кадыров заявлял о готовности трех тысяч чеченских бойцов направиться в зону СВО, писал RT.