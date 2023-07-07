Армия 07 июля 2023, 08:45 «Новая эра». Три урока из украинского конфликта извлекли на Западе Economist сообщил о трех уроках из украинского конфликта РИА «Новости»

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Украинский конфликт стал примером наступления новой эры ведения боевых действий с применением высоких технологий и позволил сделать выводы о военном искусстве на десятилетия вперед. Об этом говорится в материале издания The Economist.

Первый вывод, по мнению авторов, заключается в прозрачном ведении боевых действий. Тактические перемещения стало все сложнее скрывать, а результат сражений во многом зависит от действий разведки.

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«Приоритет в том, чтобы найти расположение противника быстрее, чем он обнаружит вас. Нужно сразу уничтожать его средства обмена информацией, с помощью старомодных взрывных веществ, комплексов радиоэлектронной борьбы или кибератак», — отметили они.

Второй вывод говорит о том, что страны все равно продолжат полагаться на большое количество живой силы, несмотря на эпоху искусственного интеллекта.

Третий вывод заключается в том, что во время активной фазы боевых действий разница между военными, коммерческими компаниями и гражданским населением будет размываться еще больше.