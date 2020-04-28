Норвежские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-22

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 совершили четырехчасовой полет над нейтральными водами северных морей. Эти маневры не остались без внимания — на некоторых отрезках две российские боевые машины сопровождали истребители ВВС Норвегии.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Продолжительность полета [бомбардировщиков] составила более четырех часов», — приводит ТАСС текст сообщения Министерства обороны России.

По данным военного ведомства, российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над Северным Ледовитым океаном, над Тихим океаном и над Черным и Балтийским морями. Летают российские боевые машины в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Самолет может нести ядерное оружие. Его разработали в атмосфере строжайшей секретности в Советском Союзе.