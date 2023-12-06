Армия 06 декабря 2023, 11:10 «Никто не знает целей». Бойцы ВСУ пожаловались, что их бросили на передовую просто так BI: солдаты ВСУ заявили, что командование бросило их на передовой Ministry of Defense of Ukraine

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Командование Вооруженных сил Украины отправило свои подразделения на передовую без теплой одежды, генераторов и четкой цели. Один из военных пожаловался Business Insider, что солдат бросили в тяжелой ситуации.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение. Но мы просто выполняли свою работу и не вдавались в стратегию», — сказал он.

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Подразделение военнослужащего вело бои под Херсоном. Хотя формально этот участок на Украине считали важным, командование, по словам солдата, отправило туда бойцов неподготовленными к холодам. Им пришлось закупать теплое обмундирование, генераторы и аккумуляторы за свой счет. Он заявил, что из-за замалчивания проблему, скорее всего, не решат.

Военнослужащий добавил, что на штурм российских позиций у Днепра отправили необученных новобранцев. По его словам, многие морские пехотинцы даже не умели плавать.

В Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил сенатор Игорь Кастюкевич. По его информации, там не хватает воды, продуктов, врачей и периодически отключают электричество. «Известия» сообщили, что в конце ноября в городе прогремел взрыв на заводе.