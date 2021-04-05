«Никто не блуждает»: Песков объяснил передвижения армии России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о «блуждании» российских войск по Ростовской области. Он заявил, что армия передвигается по территории собственной страны там, где посчитает нужным.

«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности», — процитировал РБК ответ Дмитрия Пескова журналистам.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российских воинских частей в Ростовскую область. Некоторые военные машины были с закрашенными номерами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что если американские войска появятся на территории Украины или влияние НАТО усилится в соседних с ней странах, то Россия примет дополнительные меры безопасности. В Киеве напряженно реагируют на присутствие российских войск в Крыму и Ростовской области. На Украине заявили, что в случае войны с Россией они готовы «проливать кровь» и задействовать все имеющиеся у Вооруженных сил Украины средства.