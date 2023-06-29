Армия 29 июня 2023, 12:00 Никаких плацдармов ВСУ не создавали. Сальдо — о ситуации у Антоновского моста Врио губернатора Сальдо: ВСУ не создавали плацдармов в районе Антоновского моста Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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Попытки Вооруженных сил Украины высадиться у опор Антоновского моста на левом берегу Днепра или эвакуироваться на правый пресекли. Они не создали плацдарма в этом районе и не готовы к наступлению, заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Никаких плацдармов противник там не создал, и никакого наступательного потенциала у него нет. <…> Ситуация под контролем», — написал он.

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Владимир Сальдо рассказал об ударах по украинским военным. Он сообщил, что за последние двое суток группировка войск «Днепр» отправила на дно шесть лодок с более чем 30 бойцами, которые намеревались высадиться у опор Антоновского моста на левом берегу, и одну, на которой они хотели эвакуироваться из-под моста на правый берег.

По словам врио губернатора, российские военные взяли ситуацию под контроль и удержали свои позиции. Они остановили на правом берегу Днепра отряд ВСУ, который собирался переправиться на контролируемую Россией территорию, три позиции артиллеристов и беспилотник — корректировщик огня.

Начальник штаба полка с позывным Белый заявил, что после разлива воды из-за повреждения Каховской ГЭС украинские военные попытались перебраться на другой берег, остались на острове и под Антоновским мостом. По его словам, российские военные начали восстанавливать позиции и отодвигать противника.