Армия 20 августа 2023, 17:27 Нидерланды и Дания анонсировали условия передачи F-16 Украине Дания и Нидерланды заявили о передаче американских F-16 Украине United States Air Force

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Дания и Нидерланды передадут ВСУ истребители F-16. Это произойдет после завершения обучения украинских пилотов и выполнения определенных условий, сообщили в датском Минобороны.

«Мы согласны передать самолеты F-16 Украине и ВВС Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи», — указали в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что список требований включает успешное прохождение обучения украинских летчиков, а также все нужные разрешения, инфраструктуру и логистику.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил нидерландское руководство за согласие о передаче ВСУ многоцелевых истребителей. В своем сообщении лидер страны указал на «прорывную договоренность» по F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал начало подготовки пилотов, инженеров и техников ВСУ для работы с американским самолетами.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал три шага для передачи ВСУ шведских истребителей JAS Gripen. Речь идет о тестировании самолетов, тренировке полетов на них и политическом согласии стран.