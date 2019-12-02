NI вспомнил про разработанный в СССР танк для ядерной войны

Американский журнал National Interest нашел проект советского танка, который был разработан для боевых действий во время возможной ядерной войны. Речь идет о технике под названием «Объект 279».

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Его разработали советские конструкторы в конце 1950-х годов. Проект имел необычное строение. Так, журналист Роберт Бекхусен обратил внимание на блюдцеобразную форму корпуса. По задумке разработчиков, она могла защищать танк и экипаж внутри от ударной волны ядерного взрыва. Также боевая машина должна была ездить на четырех гусеницах. Это бы увеличило ее проходимость.

Автор материала также оказался поражен толщиной брони. В башне она составляла 319 миллиметров, а в самой точке корпуса — 269 миллиметров. Бекхусен заметил, что эти показатели превосходят характеристики знаменитого советского танка Т-72. При этом поступил на вооружение он только в 1970-х годах.

Однако журналист подчеркнул, что «Объект 279» так и не стал частью советской армии. По его словам, это связано с тем, что тяжелые танки перестали быть актуальными еще в середине 1950-х годов. Ведь тогда военные перешли на облегченные машины, которые могли быстро передвигаться и маневрировать.