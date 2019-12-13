NI: Су-35 может обойти любой западный истребитель четвертого поколения

Однако, специалисты считают, что у Су-35С могут возникнут трудности с американскими F-22 и F-35. Дело в том, что их современные радары и стелс-покрытие помогут им обнаружить российский самолет первыми.

По данным издания, истребителям США можно противопоставить комплекс РЭБ «Хибины». Он сбивает с цели головки самонаведения ракет «воздух-воздух». Радар «Ирибис-Е» скорее всего сможет заметить истребитель пятого поколения, если использовать датчики.

Однако, в NI считают, что его проще заблокировать, нежели радар. В ближнем бою F-35 уступит Су-35С, но если увидит его раньше, пустит в ход все свои ракеты.