NI: советская торпеда «Шквал» перевернет подводную войну

Как отметило издание, в период холодной войны надводные или подводные объекты могли развивать скорость не более 50 узлов. Исключением стала советская торпеда «Шквал» с максимально возможной скоростью в 200 узлов, то есть 370 километров в час. Она приводится в движение ракетным двигателем.

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Таких скоростных показателей разработчикам удалось добиться благодаря снижению сопротивления оружия. Для этого был применен режим суперкавитации, когда вокруг снаряда образуется пар. Фактически, торпеда движется в своей плоскости, похожей на пузырь. По мнению автора статьи, эта торпеда может «в одночасье покорить весь мир».

Ранние версии торпеды были неуправляемыми. Теперь снаряд «умеет» снижать скорость при достижении цели, чтобы выполнить более точный поиск.

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«Российские подводные лодки единственные в мире оснащены суперкавитирующими торпедами, модернизированными версиями „Шквала“, вооруженными обычной боеголовкой. В России также разработана экспортная версия „Шквал Е“ для продаж за рубежом», — заметил автор.

Из недостатков торпеды автор отметил высокий шум, который выдает локацию подводной лодки. В то же время журналист подчеркивает, что благодаря скорости этот недостаток нивелируется. «Подводная война станет намного громче, но смертоноснее», — заключил журналист.