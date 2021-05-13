NI назвал преимущества самой опасной подлодки России

Заметить передвижение новейшей российской подводной лодки «Лада» практически невозможно. Благодаря силовой установке на водородно-кислородном элементе военная субмарина может бесшумно подобраться к противнику на минимальное расстояние для атаки. Об этом говорится в материале американского журнала National Interest.

Подводную лодку разработало конструкторское бюро «Рубин». Это производитель всех атомных субмарин, созданных в Советском Союзе. Новая подводная лодка инженеров пополнила класс самых тихих в мире.

Форма корпуса «Лады» напоминает каплю. На ней нет никаких выступов или отверстий, вызывающих шумную турбулентность. Это позволяет снизить звук от передвижения до минимума.

Гребные винты приводятся в движение установкой на водородно-кислородной основе, что позволяет отключать шумные дизельные генераторы для проведения атаки.

Автор материала отметил, что по бесшумности «Лада» превзошла атомные подводные лодки, которые вынуждены включать насос для направления охлаждающего реагента в реактор.

В качестве вооружения «Лада» получила систему радиоэлектронной борьбы нового поколения. Предусмотрен отсек для оснащения дополнительной силовой установки, чтобы увеличить дальность плавания субмарины.

Как сообщило РИА «Новости», сегодня в России строится два типа дизельно-электрических подводных лодок «Варшавянка» и «Лада». Первые создали на базе советского проекта «Палтус». Шесть субмарин уже находятся на вооружении Черноморского флота. К 2024 году еще шесть подводных лодок этого типа доставят на Тихоокеанский флот.