NI назвал оружие, которое принесет России победу в гипотетической войне с Украиной

Пять видов вооружений армии России обеспечат стране победу в гипотетической войне с Украиной. Их перечислил обозреватель журнала National Interest Марк Епископос.

По его мнению, РФ имеет заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, чем создаст большие сложности для ВСУ.

Заполучить победу России поможет система ПРО. ЗРК С-400 «Триумф», базирующийся в Крыму, представляет угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Данная российская система уничтожает самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров.

Также Украине стоит бояться истребителей Су-35С, оснащенных ракетами класс «воздух-земля». Украинская авиация отсталая и ветхая, а Воздушно-космические силы РФ превосходят по численности, написал автор материала.

На суше Россия воспользуется БМП-3М, не сомневаются в National Interest. Бои пройдут в городских условиях, потому легкие и маневренные БМП получат значительные преимущества по сравнению с танками.

Отличатся и российские танки, в первую очередь Т-90М. Россия лидирует в мире по количеству бронированных машин, стоящих на вооружении. Несмотря на это не стоит забывать про украинские Т-84 «Оплот». Правда, их все равно не хватит для эффективной борьбы, допустил автор статьи.

Кроме того, России помогут самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», оснащенные продвинутой технологией прицеливания. К тому же, они производят до восьми выстрелов в минуту.