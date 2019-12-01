NI написал о самых странных советских автоматах

Издание упомянуло образцы ТКБ-011 и ТКБ-022, которые сравнило с оружием из «фильмов про пришельцев». Они выполнены по схеме буллпап: ударный механизм и магазин в прикладе автомата располагаются за спусковым крючком. Благодаря этому экономилось пространство. Тем не менее из-за такой компоновки трудности испытывали солдаты, которых природа наделила слишком длинными или короткими руками. А магазин в прикладе смещал центр тяжести оружия, что делало его громоздким.

National Interest назвал российскую винтовку «смертоносным оружием» Подробнее

National Interest упомянул и другой автомат — ТКБ-0146. Журналисты поразились его темпом стрельбы — в автоматическом режиме оружие совершало около двух тысяч выстрелов. Именно по этой причине оружие и не приняли на вооружение: быстро заканчивались боеприпасы.

Кроме того, представители СМИ внесли в список «странных» автоматов образец ТКБ-059. Оружие, спроектированное по схеме буллпап, оснащено тремя стволами. Инженеры создали специальный магазин с тремя внутренними отделениями, каждое из которых подавало патроны в отдельный ствол. Так разработчики пытались увеличить кучность стрельбы.

Авторы материала пришли к выводу, что эти автоматы были площадкой для экспериментов и помогли производителям усовершенствовать оружие.