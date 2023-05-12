Армия 12 мая 2023, 06:33 Невидимые для ПВО ракеты использовали для ударов по объектам в Киеве MWM: ВС России наносили удары по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска атаковали военные и связанные с ними объекты в Киеве. Они применили для этого невидимые для ПВО Украины ракеты Х-22 и беспилотники, заявило американское издание Military Watch Magazine.

Автор статьи выяснил, что для атаки в небо поднимали тяжелые бомбардировщики Ту-22М3 с советскими крылатыми ракетами Х-22. По его информации, в арсенале Вооруженных сил России много таких ракет, хотя их уже перестали производить и запланировали в 2025 году вывести из эксплуатации. Их создавали для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей американские авианосные группы в годы холодной войны, и системы ПВО в Киеве оказались перед такой угрозой беспомощными.

Реклама

«Украинские официальные лица часто сетовали на то, что ракеты <…> фактически невозможно перехватить, поскольку их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — заявило издание.

Военные применили беспилотники, которые сыграли большую роль в этой кампании. Этот гибрид беспилотного самолета и крылатой ракеты стали направлять на связанные с военными объекты в Киеве, Одессе и других ключевых городах с сентябре 2022 года, разбив штаб украинского военно-морского объекта и многочисленные артиллерийские батареи. Журналист назвал преимуществом БПЛА их дешевизну по сравнению с баллистическими и крылатыми ракетами.