Армия 11 мая 2023, 18:25 Неслуживших россиян могут призвать на сборы для получения ВУС Генерал Соболев: неслуживших россиян могут отправить на сборы для получения ВУС РИА «Новости»

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Россиян, которые не проходили срочную службу в армии, могут призвать на сборы для получения военно-учетной специальности. Об этом в комментарии Ura.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По словам Соболева, даже в том случае, если мужчины уже не призывного возраста, но они не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать на сборы для обучения и получения ВУС.

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«На сборах [для россиян, которые пребывают в запасе,] им делать нечего. Они должны сначала получить военно-учетную специальность», — подчеркнул собеседник издания.

Генерал-лейтенант уточнил, что мужчин, которые не служили в армии из-за проблем со здоровьем, на военные сборы привлекать не будут. В основном такие мероприятия проводят, чтобы военнослужащие восстановили знания и навыки в военном деле, прошли боевое слаживание в тех частях и подразделениях, куда они предназначены, пояснил депутат.

«Если мужчина не годен к службе, кто его возьмет на сборы? Конечно, нет», — еще раз отметил Соболев.

Что касается неслуживших россиян, их, по словам Соболева, сначала необходимо обучить ВУС, а затем призвать на сборы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе. Такие сборы являются плановым мероприятием. Их проводят ежегодно.