Армия 15 августа 2023, 13:11 Несколько тысяч тепловизионных комплексов «Блокпост» направят в зону СВО ОКБ «Астрон» сообщило о запуске в серию комплексов «Блокпост» для СВО РИА «Новости»

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Серийное производство разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост» стартовало в России. Планируется, что несколько тысяч изделий направят в зону СВО, сообщили ТАСС в оптико-механическом конструкторском бюро «Астрон» на форуме «Армия-2023».

На форуме комплекс «Блокпост» продемонстрировали впервые. Его серьезно модернизировали, сделав более безопасным для оператора. Плюс ему добавили новую функцию — возможность нанесения удара.

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«Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счет идет на тысячи», — подчеркнули в ОКБ «Астрон».

В систему интегрировали БПЛА, в числе которых — первый отечественный дрон, «летающий тепловизор» БПЛА400Т.

«Система „Блокпост“ позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок», — добавили специалисты.