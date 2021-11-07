Российские военные приготовили для США неприятный сюрприз

Если российская армия примет на вооружение ракету-трансформер, она станет «неприятным сюрпризом» для военных США. Она будет летать на предельно малых высотах и сканировать окружающее пространство.

Об этом argumenti.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Когда объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону. Боеприпас станет „неприятным сюрпризом“ для всех противников России, в том числе США, если будет принят на вооружение», — уточнил эксперт.

Российские ученые из Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина уже запатентовали подобный интеллектуальный беспилотник с повышенной маневренностью.

В России завершаются работы над созданием первого боевого дрона вертолетного типа «Термит». Он будет в автоматическом режиме сопровождать и захватывать цель, оснащен прицельной станцией и ракетами калибром 80 миллиметров.