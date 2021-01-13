Немецкий журналист назвал российскую БМПТ «Терминатор» «танком на стероидах»

БМПТ «Терминатор» — чисто российская разработка, не имеющая аналогов на Западе. Гернот Крампер отметил, что ходовая часть аналогична Т-90, однако башня не имеет классического главного оружия танка — длинноствольной пушки. По его словам, «Терминатор», способный развить скорость до 60 километров в час, обладает огромной огневой мощью. Система состоит из четырех противотанковых ракет.

Автор статьи обратил внимание, что в разработке «Терминатора» прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. И название ему очень подходит, так как он сильно похож на роботов из одноименного фильма. Журналист полагает, что система станет экспортным бестселлером.

«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. Как говорится в материалах Минобороны РФ, применение «Терминаторов» в боевых порядках способно увеличить возможности танков и повысить их «живучесть», уточняет RT.