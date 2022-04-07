Немецкая овчарка стала талисманом ремонтной базы ВС РФ на Украине

Ремонтная бригада Вооруженных сил (ВС) РФ «приютила» бездомного пса. Его внешний вид напоминает немецкую овчарку. Ремонтники рассказали телеканалу «Звезда» о новом питомце.

Пес прибился к бригаде во время марша, сообщил журналист. Один из ремонтников рассказал, как относится к питомцу.

«Не знаю, помогает или нет. Если только как талисман», — сказал он.

Пса назвали Зевсом. Журналист телеканала отметил, что пес уже вычислил самых добродушных ремонтников. Он редко подходит к зоне починки электроники. Там много работы, и сотрудники не могут уделить собаке достаточно внимания. Зато часто обитает около взвода, занимающегося ремонтом приводов: там Зевса могут угостить тушенкой.

Бездомные животные часто встречаются в зоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Общественная палата РФ создала фонд для помощи беспризорным питомцам. Животных планируют вывозить с Украины и из Донбасса. Затем их разместят в приютах по всей России. Также для четверолапых собирают лекарства и корм.