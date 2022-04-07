Немецкая овчарка стала талисманом ремонтной базы ВС РФ на Украине
Бездомный пес стал талисманом ремонтной бригады ВС РФ на Украине
Ремонтная бригада Вооруженных сил (ВС) РФ «приютила» бездомного пса. Его внешний вид напоминает немецкую овчарку. Ремонтники рассказали телеканалу «Звезда» о новом питомце.
Пес прибился к бригаде во время марша, сообщил журналист. Один из ремонтников рассказал, как относится к питомцу.
«Не знаю, помогает или нет. Если только как талисман», — сказал он.
Пса назвали Зевсом. Журналист телеканала отметил, что пес уже вычислил самых добродушных ремонтников. Он редко подходит к зоне починки электроники. Там много работы, и сотрудники не могут уделить собаке достаточно внимания. Зато часто обитает около взвода, занимающегося ремонтом приводов: там Зевса могут угостить тушенкой.
Бездомные животные часто встречаются в зоне спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Общественная палата РФ создала фонд для помощи беспризорным питомцам. Животных планируют вывозить с Украины и из Донбасса. Затем их разместят в приютах по всей России. Также для четверолапых собирают лекарства и корм.