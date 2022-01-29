Некоторые жители ЛНР и ДНР смогут служить в российской армии

Россияне, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), при желании смогут проходить службу в российской армии. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал депутат.

В случае призыва россияне из самопровозглашенных республик будут проходить службу на территории Российской Федерации, добавил RT.

Володацкий добавил, что на встречах с жителями республик особенно остро стоит вопрос обеспечения безопасности, защиты русскоязычного населения ЛНР и ДНР в свете потенциального вторжения Вооруженных сил Украины.