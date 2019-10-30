Неизвестную субмарину обнаружили на дне Балтийского моря. Видео

По данным издания, подлодку нашли в зоне активного рыболовства на глубине 60 метров, поросшую ракушками и илом. Пока ее состояние невозможно определить. Предположительно, ее могли сделать немцы во времена Первой или Второй мировой войны. В пользу этой версии говорит тот факт, что на территории современной Калининградской области раньше базировались немецкие субмарины.