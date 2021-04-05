22% призывников в России негодны из-за зрения

Проблемы со зрением — одна из распространенных причин недопуска молодых людей к службе в Российской армии. Причины этого в Минобороны видят в том, что молодежь много времени проводит за смартфонами и прочими гаджетами.

Главный военно-врачебный эксперт МО РФ Андрей Дацко отметил, что в последние годы все чаще молодых людей освобождают от службы из-за слабого зрения: противопоказания для службы обнаруживают у 22% призывников.

«Зайдите в метро — все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение все больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном», — заметил Дацко. Его слова привел ТАСС.

По его словам, патология зрения является четвертой среди причин освобождения призывников от службы. При этом при поступлении в военные вузы она выходит на первый план, поскольку там изначально более высокие требования.

Среди наиболее распространенных причин, по которым молодых людей признают ограниченно годными для военной службы Дацко назвал болезни костно-мышечной системы (например, плоскостопия). На втором месте — болезни системы кровообращения, на третьем — нервной системы.

Весенний призыв на военную службу стартовал в России 1 апреля. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Призыв распространяется на 83 субъекта РФ. Исключение — Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми. Там призывают в армию осенью. Весенний призыв продлится до 15 июля. На военную службу должны будут заступить более 134 тысяч россиян.